HOME NEWS INTERNATIONAL

Polisi Berhasil Identifikasi Jasad Wanita yang Ditemukan di Tembok Beton, Diyakini Dibunuh 1 Dekade Lalu

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |18:55 WIB
Polisi Berhasil Identifikasi Jasad Wanita yang Ditemukan di Tembok Beton, Diyakini Dibunuh 1 Dekade Lalu
Polisi berhasil identifikasi jasad wanita yang ditemukan di tembok beton (Foto: Kepolisian Queensland)
A
A
A

PERTHPolisi Australia berhasil mengidentifikasi korban dugaan pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di dalam tembok beton pada tahun lalu. Polisi percaya korban dibunuh lebih dari satu dekade yang lalu.

Kepolisian Queensland dalam sebuah pernyataan pada Kamis (10/8/2023) waktu setempat mengatakan Tanya Lee Glover, lahir pada 1971, mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran, dan diperkirakan berusia sekitar 38 tahun pada saat kematiannya.

Nasibnya pertama kali terungkap ketika petugas kebersihan menemukan sisa-sisa manusia tak dikenal di balik dinding beton di ruang bawah tanah sebuah kompleks apartemen di Alderley di pinggiran kota Brisbane pada Desember tahun lalu.

Tubuhnya ditemukan sebagian terkubur dan dibungkus rapat dengan pakaian dan tempat tidur.

Inspektur Detektif Andrew Massingham mengatakan kepada wartawan pada Kamis (19/8/2023), butuh waktu delapan bulan bagi pihak berwenang untuk mengkonfirmasi identitas Glover menggunakan forensik DNA dan database nasional.

Dia menambahkan bahwa kematiannya diperlakukan sebagai penyelidikan pembunuhan.

Detail kehidupan Glover sangat sedikit dan melukiskan potret seorang wanita yang sangat terisolasi yang telah lolos dari celah ke titik di mana tidak ada yang melaporkan dia hilang.

Halaman:
1 2
      
