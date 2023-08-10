Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Wanita Ini Kaget saat Mengupas Kulit Pisang, Ternyata Tampak Wajah Yesus

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |23:01 WIB
LONDON - Seorang wanita mendapat kejutan berbasis agama terbesar dalam hidupnya saat makan pisang yang sedikit matang.

Dibeli dari cabang Tesco di Waltham Cross, Hertfordshire, wanita yang tidak disebutkan namanya itu mengklaim telah menemukan wajah Yesus Kristus di pisangnya.

“Suami saya membawa pulang pisang pada hari Selasa, dan saya sedikit kesal karena, meskipun mereka terlihat baik-baik saja di luar, hampir semuanya memar di dalam,” terangnya, dikutip Daily Star.

“Jadi ketika saya sedang mencari pisang untuk sarapan balita saya kemarin, saya mengambil yang paling tidak memar, memotong bagian hitamnya dan memberikan sisanya,” lanjutnya.

“Saya sebenarnya tidak religius, meskipun saya suka berpikir bahwa ada kehidupan setelah kematian,” ujarnya.

"Bayangkan keterkejutanku saat itu, ketika aku berjalan kembali ke dapur untuk menemukan wajah tuan dan penyelamat kita menatapku dari salah satu ujung yang memar!,” tambahnya.

Dalam foto buah, memar menciptakan kemiripan wajah yang terlihat sedikit ke bawah dan ke satu sisi.

