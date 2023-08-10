Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rumah Peristirahatan yang Tampung Penyandang Disabilitas Terbakar, 11 Orang Tewas

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |19:50 WIB
Rumah Peristirahatan yang Tampung Penyandang Disabilitas Terbakar, 11 Orang Tewas
Petugas mencoba memadamkan api di rumah peristirahatan yang menampung penyandang disabilitas (Foto: AFP)
A
A
A

PRANCIS - Sebelas orang tewas ketika kobaran api melahap sepasang rumah persitirahatan yang menampung penyandang disabilitas di kota Prancis timur pada Rabu (9/8/2023) pagi.

Tragedi itu mengguncang masyarakat Prancis, yang biasanya pada Agustus sebagian besar warganya pergi berlibur.

Perdana Menteri (PM) Elisabeth Borne dan Menteri Solidaritas dan Keluarga Aurore Berge melakukan perjalanan ke lokasi kebakaran di Wintzenheim, sebuah kota kecil dekat perbatasan Jerman sekitar 500 kilometer di timur Paris, hanya beberapa jam setelah api berhasil dipadamkan.

“Ini jelas merupakan tragedi yang mengerikan,” terang Borne, dikutip CNN.

Menurut Philippe Hauwiller, kepala operasi penyelamatan kota, petugas pemadam kebakaran disiagakan ke titik api kilometer) timur Paris, pada pukul 06.33 waktu setempat.

Responden pertama tiba di lokasi 14 menit kemudian, di mana 17 orang sudah dievakuasi.

Sebelas orang masih di dalam. Mengingat intensitas nyala api saat kedatangan mereka, Hauwiller mengatakan "kemungkinan besar" mereka yang tidak berhasil keluar sudah mati saat petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.

Halaman:
1 2 3
      
