Gempa M4,3 Guncang Buru Maluku Dini Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan guncangan gempa terjadi di Buru, Maluku pada dini hari ini. Gempa ini berkekuatan 4,3 magnitudo.

"#Gempa Mag:4,3, 10-Aug-2023 00:54:20 WIB (Pusat gempa berada di Timur Laut 52km BURU-Maluku)," tulis BMKG di akun twitternya, Kamis (10/8/2023).

Guncangan gempa tersebut terjadi di kedalaman 26 Kilometer. Adapun, guncangan juga dirasakan oleh masyarakat. BMKG memperingatkan masyarakat terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," bunyi pesan BMKG.

