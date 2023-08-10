Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

BMKG Deteksi 105 Titik Panas di Kaltim, Waspada Karhutla

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |02:30 WIB
BMKG Deteksi 105 Titik Panas di Kaltim, Waspada Karhutla
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BALIKPAPAN - Sebanyak 105 titik panas yang menjadi indikasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hari ini terdeteksi di Kalimantan Timur (Kaltim), sehingga masyarakat tidak diingatkan agar sembarang melakukan pembakaran untuk mencegah bertambahnya titik panas.

"105 titik panas tersebut terpantau hari ini mulai pukul 01.00 hingga pukul 17.00 WITA," ujar Koordinator Bidang Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Sepinggan Balikpapan Diyan Novrida dilansir Antanews, Kamis (10/8/2023).

Informasi mengenai sebaran titik panas ini sudah disampaikan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat provinsi maupun kabupaten agar bisa ditindaklanjuti.

Diyan mengingatkan warga agar tidak melakukan pembakaran saat membuka atau membersihkan lahan, serta tidak melakukan tindakan yang bisa memicu kebakaran selama musim kemarau agar tidak terjadi penambahan titik panas.

Ia menjelaskan 105 titik panas yang terpantau Rabu ini tersebar pada satu kota dan lima kabupaten yakni Kota Bontang (satu), Kabupaten Paser (dua), Penajam Paser Utara (satu), Kutai Timur (26), Kutai Kartanegara (20), dan Kabupaten Berau (55).

Rinciannya antara lain satu titik di Bontang berada di Kecamatan Bontang Selatan, satu di Penajam Paser Utara berada di Kecamatan Penajam, dua di Paser berada di Kecamatan Batu Sopang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185432/gelombang_tinggi-5Rir_large.jpg
Indonesia Dikepung Bibit Siklon Tropis Fina, Waspada Hujan Lebat hingga Gelombang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177719/viral-6bcH_large.jpeg
Fenomena Cuaca Panas Mendidih Siang Hari dan Hujan Lebat saat Malam, Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176637/bmkg-mtzo_large.jpg
BMKG Catat 4 Wilayah Tidak Mengalami Hujan Lebih Dua Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172578/gelombang-zLkS_large.jpg
BMKG: Waspada Gelombang Laut Tinggi Akibat Siklon Tropis Bualoi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161886/bencana-oiHU_large.jpg
Hujan Ekstrem Sejumlah Daerah, Waspada Potensi Bencana Hidrometeorologi Sepekan ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154618/bmkg-JS6e_large.jpg
BMKG Keluarkan Peringatan Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement