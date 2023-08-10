Salah Ketik Surat Penolakan Demo Bernada Rasis, Polresta Sorong Kota Minta Maaf

SORONG - Diduga salah dalam pengetikan isi surat pemberitahuan tolak aksi demonstrasi, Kepolisian Polresta Sorong Kota minta maaf kepada masyarakat Papua.

Wakapolresta Sorong Kota AKBP Mathias Krey di Mapolresta Sorong Kota, Rabu (9/8/2023) mengatakan, tidak ada unsur kesengajaan dalam surat penolakan ijin demonstrasi terhadap Surat Pemberitahuan ijin demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Selamatkan Tanah Adat dan Manusia Papua.

"Terkait surat tersebut, kami dari Kepolisian Polresta Sorong Kota menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Tidak ada sama sekali niat atau unsur kesengajaan dalam penulisan kata tersebut,"ujar AKBP Mathias Krey.

Lebih lanjut AKBP Mathias mengatakan dalam penggalan kata yang diduga bermasalah itu sama sekali murni dari salah pengetikan.

BACA JUGA:

"Tidak ada maksud tertentu dari Kasat Intel dan anggotanya dalam isi surat tersebut. Dan itu murni adalah salah pengetikan. Sekali lagi kepada masyarakat Papua, saya sebagai orang Papua atas nama Institusi memohon maaf atas kekeliruan tersebut," Mathias menambahkan.

Mathias dengan tegas mengatakan pihaknya akan menindak tegas oknum anggota yang melakukan salah pengetikan dan menyebabkan adanya kata-kata yang tidak pantas tersebut.

"Untuk anggota yang mengetik surat tersebut dipastikan akan diperiksa Propam. Kami sudah berkordinasi dengan Bapak Kapolresta yang saat ini sedang berada bertugas ke Manokwari," katanya lagi.