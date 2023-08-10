Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Lahan Kosong di Jambi Terbakar, Dua Heli Water Bombing Tak Mampu Padamkan Api

Azhari Sultan , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |10:24 WIB
Lahan Kosong di Jambi Terbakar, Dua Heli <i>Water Bombing</i> Tak Mampu Padamkan Api
Kebakaran lahan di Jambi/Foto: Azhari Sultan




 

MUAROJAMBI - Kebakaran lahan kosong dan semak belukar di kawasan Desa Talang Duku, Taman Rajo, Kabupaten Muarojambi, Jambi, dari Rabu sore hingga Kamis dini hari masih belum bisa dipadamkan petugas.

Bahkan, dua pesawat water bombing yang dikerahkan tim gabungan BPBD serta TNI-Polri masih belum mampu meredam si jago merah.

 BACA JUGA:

"Lahan kosong dan semak belukar yang terbakar merupakan lahan semi gambut," ungkap Kapten Dalimunthe, Plh Kapenrem 042/Garuda Putih (Gapu), Kamis (10/8/2023).

Bahkan, kencangnya hembusan angin semakin membuat api tidak bisa dikendalikan petugas. Akibatnya, petugas yang berusaha memadamkan dengan peralatan seadanya kewalahan.

 BACA JUGA:

Belum lagi asap tebal berwarna hitam yang begitu memedihkan mata petugas. Sedangkan api di malam hari terlihat merah menyala

Namun begitu, katanya, upaya yang dilaksanakan tim gabungan BPBD Muarojambi TNI-Polri baik darat dan udara masih berupaya memadamkan api.

Halaman:
1 2
      
