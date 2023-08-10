Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Lagi, Orang Tenggelam di Sungai Karawang

Nila Kusuma , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |15:34 WIB
Lagi, Orang Tenggelam di Sungai Karawang
Tim SAR cari korban tenggelam di sungai, Karawang (Foto: Nila Kusuma)
A
A
A

KARAWANG - Kasus orang tenggelam sepanjang sungai di Karawang bertambah lagi. Baru tadi pagi, Kamis (10/8/2023) ditemukan korban tewas karena tenggelam, siangnya kembali terjadi peristiwa orang tenggelam di tempat berbeda. 

Korban terakhir terjadi di sungai irigasi Desa Warungdoyong, Kecamatan Rengasdengklok. Kondisi korban saat ini masih dalam pencarian Tim SAR.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karawang, Mahfudin mengatakan, kasus orang tenggelam bertambah satu orang. Sebelumnya, dua orang anak tenggelam di muara sungai Sibulan-bulan Desa Ciparagejaya, Kecamatan Tempuran.

"Bau tadi pagi kami menemukan anak yang tenggelam, eh siangnya ada lagi yang tenggelam," kata Mahfudin.

Menurut Mahfudin, orang tenggelam di sungai irigasi Warungdoyong belum diketahui identitasnya dan masih dalam pencarian. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi menjelaskan jika korban seperti sengaja menceburkan diri ke sungai irigasi.

"Korban sudah dewasa dan langsung meloncat ke dalam sungai dan langsung terbawa arus sungai. Sepertinya korban sengaja menceburkan diri ke sungai hingga tenggelam," katanya.

Halaman:
1 2
      

