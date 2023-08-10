Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terlindas Truk Tronton, Pelajar SMK Tewas Mengenaskan

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |15:47 WIB
Terlindas Truk Tronton, Pelajar SMK Tewas Mengenaskan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

LAMPUNG UTARA - Seorang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tewas terlindas truk tronton, di Jalan Raya Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara, Kamis (10/8/2023).

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, terlihat korban yang mengenakan seragam olahraga terkapar di tengah jalan. Terdengar, teman-teman korban menangis histeris memanggil nama korban.

Kecelakaan itu melibatkan sepeda motor Honda Beat BE 4231 KP yang dikendarai oleh RE (16) dengan penumpang ER (15) yang merupakan pelajar.

Kasat Lantas Polres Lampung Utara, Iptu Jhony Carter mengatakan, kecelakaan itu terjadi saat sepeda motor Honda Beat melaju dari arah Ketapang menuju Kotabumi.

"Saat di TKP, sepeda motor mengurangi kecepatan (rem depan) dan terjatuh ke kanan, pada saat bersama datang truk tronton bernomor polisi BE 8913 YB," ujar Jhony dalam keterangannya, Kamis (10/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement