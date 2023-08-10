Terlindas Truk Tronton, Pelajar SMK Tewas Mengenaskan

LAMPUNG UTARA - Seorang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tewas terlindas truk tronton, di Jalan Raya Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara, Kamis (10/8/2023).

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, terlihat korban yang mengenakan seragam olahraga terkapar di tengah jalan. Terdengar, teman-teman korban menangis histeris memanggil nama korban.

Kecelakaan itu melibatkan sepeda motor Honda Beat BE 4231 KP yang dikendarai oleh RE (16) dengan penumpang ER (15) yang merupakan pelajar.

Kasat Lantas Polres Lampung Utara, Iptu Jhony Carter mengatakan, kecelakaan itu terjadi saat sepeda motor Honda Beat melaju dari arah Ketapang menuju Kotabumi.

"Saat di TKP, sepeda motor mengurangi kecepatan (rem depan) dan terjatuh ke kanan, pada saat bersama datang truk tronton bernomor polisi BE 8913 YB," ujar Jhony dalam keterangannya, Kamis (10/8/2023).