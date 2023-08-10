Gempa M3,9 Guncang Teluk Bintuni Papua Barat

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 3,9 mengguncang Teluk Bintuni Papua Barat, sekira pukul 17.56 WIB, Kamis (10/8/2023).

"Gempa Mag:3.9, 10-Aug-2023 17:56:25WIB, Lok:1.71LS, 133.21BT, (25 km BaratLaut TELUKBINTUNI-PAPUABRT)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam akun Twitternya seperti dikutip.

Kedalaman gempa berada di 31 Kilometer.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)