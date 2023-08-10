Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dicopot dari Staf Ahli Gubernur, Pj Bupati Buton Ngadu ke Mendagri

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |19:16 WIB
Dicopot dari Staf Ahli Gubernur, Pj Bupati Buton Ngadu ke Mendagri
Pj Bupati Buton Dicopot dari Staf Ahli Gubernur/ist
A
A
A

JAKARTA - Pj Bupati Buton, Basiran, menyambangi kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

Basiran diberhentikan dari Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi.

"Penerbitan atau penetapan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 474 Tahun 2023 tersebut oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dilakukan tanpa melalui prosedur dan mekanisme sesuai Ketentuan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujar Basiran usai bertemu jajaran Inspektorat Jenderal Kemendagri, di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat.

Dia mengatakan, Gubernur Sultra Ali Mazi memberhentikannya tanpa lebih dulu berkonsultasi dengan Kemendagri maupun KASN, BKN dan Kemenpan RB.

"Padahal selama saya masih menjadi Pj Bupati Buton, melekat status ASN Eselon IIa Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Harusnya, ada surat atau rekomendasi dari Kemendagri maupun KASN, BKN, dan Kemenpan RB, tetapi tidak ada sebagai dasar SK pemberhentian saya itu," ungkapnya.

Menurutnya, pencopotan seorang ASN dari jabatannya termasuk dirinya dari JPT Pratama Staf Ahli Gubernur harus ada bukti perbuatan pelanggaran disiplin berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179936/mendagri-HYDX_large.jpg
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Dukung Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/337/3155979/tito-8Uoe_large.jpg
Mendagri: Kewenangan Luas Kepala Daerah Mustahil, Indonesia Bukan Negara Federal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150483/rifai-Hdnq_large.jpg
Kisah Bupati Bengkulu Selatan yang Tempat Tidurnya Terlalu Kecil Saat Retret di IPDN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149653/wamendagri_klaim_anggaran_retret_gelombang_ii_kurang_dari_rp500_juta-T1Pi_large.jpg
Wamendagri Klaim Anggaran Retret Gelombang II Kurang dari Rp500 Juta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149590/bupati-3EQC_large.jpg
Bupati Sashabila, Peserta Cantik dan Termuda Retret Gelombang Kedua di Kampus IPDN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149523/tito-T924_large.jpg
Berkaca Kasus Lucky Hakim, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Harus Disiplin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement