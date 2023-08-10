Deklarasi Dukung Ganjar, Milenial di Riau Inginkan Indonesia Tangguh

PEKANBARU - Kaum milenial di Provinsi Riau menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung pembangunan bangsa Indonesia yang lebih maju dan tangguh dengan memilih mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. Milenial itu tergabung dalam Ganjar Milenial Center (GMC) Provinsi Riau.

Korwil GMC Provinsi Riau, Septian Frandika menyatakan komitmen kaum milenial ini tidak hanya retorika. Mereka berencana memenangkan Ganjar dengan gerakan-gerakan intelektual, sosial, hingga ekonomi.

GMC meyakini Ganjar memiliki daya tarik yang merentang ke berbagai lapisan masyarakat, serta slogan 'Tuanku ya Rakyat' yang diusungnya akan membawa masa depan Indonesia lebih sejahtera, maju dan tangguh.

"Kami, anak muda, mahasiswa, generasi milenial di Provinsi Riau, baru saja selesai mendeklarasikan dukungan kami untuk mendukung Ayah Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024," ujar Septian dalam keterangannya, Kamis (10/8/2023).

Ganjar, seperti yang dikenal di kalangan milenial, merupakan figur yang santun, cerdas, dan bijaksana. Septian menuturkan Ganjar merupakan sosok yang memahami kebutuhan kaum milenial.

"Ayah Ganjar di mata kaum milenial hari ini termasuk orang yang santai dan juga yang paling memahami apa yang diinginkan oleh anak muda," tegas Septian.

Salah seorang milenial, Dara Chayaning mengakui Ganjar telah menjadi sosok yang dinantikan kepemimpinannya di Indonesia.

Pengalaman dan kiprahnya sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode, yang telah sukses dalam membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat, membuat Ganjar dinilai layak sebagai pemimpin Indonesia.

"Sosok Ayah Ganjar itu sangat relevan dengan kaum milenial. Beliau mampu mendekatkan diri dengan masyarakat, terutama kaum milenial. Semoga Ayah Ganjar terpilih sebagai Presiden 2024," kata Dara dengan senyum.

Dukungan dari kaum milenial dan mahasiswa ini diharapkan akan memberikan dorongan kuat bagi Ganjar Pranowo dalam perjalanan menuju Presiden Indonesia periode 2024-2029.