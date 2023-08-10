Advertisement
HOME NEWS JATENG

Gotong Royong dengan Warga, Cara Sukses Ganjar Turunkan Angka Stunting Hingga Pelosok

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |16:22 WIB
Gotong Royong dengan Warga, Cara Sukses Ganjar Turunkan Angka Stunting Hingga Pelosok
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tinjau Posyandu di Brebes. (Ist)
A
A
A

BREBES - Penurunan angka stunting di 17 Kabupaten/Kota menjadi salah satu fokus Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo selama dua periode kepemimpinannya. Hal tersebut merupakan komitmen Ganjar dalam merealisasikan program kerja hingga daerah pelosok.

Ke-17 daerah itu di antaranya Banyumas, Banjarnegara, Blora, Brebes, Cilacap, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, Wonosobo, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, dan Magelang.

Sejumlah program digulirkan Ganjar seperti Jo Kawin Bocah, JateNG GayeNG NginceNG woNG meteNG (5Ng), pengukuhan tim percepatan penurunan stunting, penyaluran beras fortifikasi, menugaskan kepala desa menjadi bapak asuh, dan membuat rumah penitipan khusus anak stunting.

Ganjar juga melibatkan kekuatan gotong royong warga di 17 daerah tersebut sehingga sukses menurunkan angka stunting. Salah satunya bentuknya adalah kehadiran posyandu mandiri di Desa Ciampel, Kersana, Kabupaten Brebes, Jateng.

Ia pun meninjau Posyandu Melati RW 03 Desa Ciampel, Kersana, Kabupaten Brebes, Jateng, bersama Ketua TP PKK Jateng Siti Atiqoh Supriyanti, Kamis (10/8/2023).

“Ini bagus ya menjadi tempat bertanya, ada konseling di sana, terus memastikan kondisi ibu hamil sehat semuanya,” kata Ganjar, dalam keterangannya.

Dengan dorongan Ganjar, warga setempat menggerakkan posyandu dengan konsep kartu amal kehidupan alias swadaya. Sehingga seluruh aktivitas penurunan stuntung di tempat itu dilakukan secara gotong royong.

Para warga didampingi oleh Dinas Kesehatan Pemprov Jateng, Pemkab Brebes, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), dan kader posyandu setempat agar upaya penurunan angka stunting bisa jauh lebih optimal.

“Inilah kekuatan dari Posyandu yang kita harapkan awaereness, kepeduliannya ada dan bisa mengecek satu per satu. Sehingga harapan kita stunting bisa dicegah lebih awal,” kata Ganjar.

Salah satu warga Kabupaten Brebes, Iin Ariasetyana senang dengan upaya Ganjar yang melibatkan masyarakat dalam penanganan stunting. Sehingga masyarakat bisa ikut serta menjaga kesehatan bersama.

Halaman:
1 2
      
