HOME NEWS JATENG

Bikin Onar, Segerombolan Anak Punk Tantang Warga di Sukoharjo

Romensy August , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |16:24 WIB
Bikin Onar, Segerombolan Anak Punk Tantang Warga di Sukoharjo
Ilustrasi kericuhan (Foto: Dok Okezone)
SOLO - Segerombolan anak punk berulah dan membuat warga di kawasan Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah resah, Kamis (10/8/2023) pagi. Mereka bahkan sempat menantang warga. 

Kapolsek Mojolaban AKP Tarto mengatakan, gerombolan anak punk tersebut berjumlah sekitar 12 orang dan sempat saling berkelahi. Mereka juga menantang warga yang ada di sekitar mereka.

"Kejadiannya pukul 09.00 WIB tadi, ada warga yang melapor ke Polsek. Kejadiannya di sekitaran SPBU Wirun. Saya datangi lokasi dengan seorang anggota, benar ternyata sudah ada anak-anak punk yang berkelahi dengan temannya sendiri," kata Tarto saat dihubungi, Kamis.

Gerombolan punk, lanjut Tarto, justru semakin memberontak ketika polisi tiba di tempat kejadian perkara (TKP). Mereka memaki anggota kepolisian, bahkan ada yang menyerang Kapolsek.

Setelah berusaha menenangkan keadaan, gerombolan anak punk itu mau diajak ke Mapolsek Mojosongo, untuk makan. Dikarenakan para anak punk itu kelaparan, namun mereka tidak memiliki uang untuk beli makan. Mereka kemudian diminta untuk menjaga kondusivitas dan meninggalkan lokasi.

"Informasinya mereka sudah mabuk di seputaran Pasar Bekonang, terus mereka berjalan ke barat sambil cari makan, tapi mereka gak punya uang," ujarnya.

Warga kemudian ada yang inisiatif memberikan mereka uang untuk makan. Sebagian mereka berjalan arah ke barat menuju Solo, sebagian diantar warga ke Terminal Tirtonadi.

