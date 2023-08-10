Penyuluhan Pembuatan Makanan Bergizi, Relawan Ganjar Bantu Turunkan Angka Stunting

WONOGIRI - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Milenial Center (GMC) Jawa Tengah menggelar penyuluhan dan pelatihan pembuatan makanan sesuai standar gizi untuk penurunan stunting.

Pelatihan tersebut digelar di Desa Pengkol, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah pada Kamis (10/8/2023).

Pada kesempatan itu, Ganjar Milenial Center Jawa Tengah berkolaborasi dengan ahli gizi dari kalangan pemuda serta pengurus PKK untuk memberikan penyuluhan pembuatan makanan bergizi terkait penurunan stunting.

Kegiatan tersebut juga sejalan dengan program Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah, sekaligus bakal calon presiden (bacapres) 2024 yang didukung Ganjar Milenial Center, yakni program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng) dan Jo Kawin Bocah. Program tersebut menjadi program andalan Ganjar yang telah terbukti sukses menekan angka stunting di Jawa Tengah.

"Kami ingin selaras dengan program Ayah Ganjar, yaitu 5Ng yang menjadi salah satu program unggulan Ayah Ganjar ternyata memang bagus diterapkan di Jawa Tengah. Untuk Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng itu hari ini memang menjadi program unggulan," ujar Koordinator Wilayah Ganjar Milenial Center Jawa Tengah Aris Lukmana Putra, dalam keterangannya.

Lukman menjelaskan, terdapat 15 balita stunting dan berisiko stunting di Desa Pengkol. Angka stunting di desa itu dinilai cukup tinggi, sehingga para milenial pendukung Ganjar itu mengadakan kegiatan penyuluhan.

Ia berharap, dengan adanya kegiatan penyuluhan tersebut dapat memberikan pengalaman dan edukasi kepada orang tua, khususnya para ibu dalam mencegah stunting.

"Harapan kami dari Ganjar Milenial Center ini semoga di Kabupaten Wonogiri ini yang ternyata kemarin menjadi bahan evaluasi soal stunting, ke depan bisa menjadi cara menurunkan stunting," jelas Lukman.