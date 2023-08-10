Berantas Kemiskinan, Ganjar Serahkan Bantuan RTLH dan Jambanisasi di Brebes

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo terus berupaya memberantas kemiskinan. Kali ini, dengan menyerahkan bantuan sosial kepada warga di Balai Desa Tengki, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jateng.

Bantuan yang diberikan mulai dari jambanisasi Rp10,5 juta, bantuan 3,5 ton telur untuk penanganan stunting, 800 paket sembako hingga bantuan untuk 8 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) senilai Rp80 juta.

“Kita kasih bantuan kepada warga yang ada di Brebes. Tadi ada RTLH, kan masih ada yang buang air besar di sungai, mesti kita hentikan,” kata Ganjar dalam keterangannya, Kamis (10/8/2023).

Bantuan yang diberikan Ganjar ini merupakan rangkaian Hari Jadi ke-78 Jateng. Ini juga kolaborasi Dinas Sosial Pemprov Jateng bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan relawan filantropi. Untuk merealisasikan bantuan, penerima manfaat juga akan dibantu warga secara gotong royong.

Pada kesempatan tersebut, Ganjar juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya jambanisasi. Menurut bakal calon presiden yang didukung Partai Perindo itu, masih banyak warga Brebes yang buang air besar di sungai.

“Banyak kok yang mau bantu, sehingga aparatur yang ada di Brebes, warga Brebes, yuk kita optimalkan aktivitas kita untuk bisa mengedukasi masyarakat agar pola hidup bersih sehatnya berjalan dan mereka punya jamban semuanya,” ujarnya.

Salah satu penerima bantuan RTLH, Susi mengaku senang karena bisa memiliki rumah layak. Wumah warga Desa Lambarawa itu sebelumnya hanya disangga tembok sederhana dengan lantai beralaskan semen.

Susi pun menyampaikan terima kasih kepada Ganjar karena dengan adanya bantuan ini, tempat tinggalnya menjadi lebih baik. “Alhamdulillah senang, pokoknya sehat terus, sukses terus, terima kasih Pak Ganjar sudah membantu masyarakat di bawah,” katanya.