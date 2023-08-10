Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Berantas Kemiskinan, Ganjar Serahkan Bantuan RTLH dan Jambanisasi di Brebes

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |20:47 WIB
Berantas Kemiskinan, Ganjar Serahkan Bantuan RTLH dan Jambanisasi di Brebes
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo terus berupaya memberantas kemiskinan. Kali ini, dengan menyerahkan bantuan sosial kepada warga di Balai Desa Tengki, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jateng.

Bantuan yang diberikan mulai dari jambanisasi Rp10,5 juta, bantuan 3,5 ton telur untuk penanganan stunting, 800 paket sembako hingga bantuan untuk 8 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) senilai Rp80 juta.

“Kita kasih bantuan kepada warga yang ada di Brebes. Tadi ada RTLH, kan masih ada yang buang air besar di sungai, mesti kita hentikan,” kata Ganjar dalam keterangannya, Kamis (10/8/2023).

Bantuan yang diberikan Ganjar ini merupakan rangkaian Hari Jadi ke-78 Jateng. Ini juga kolaborasi Dinas Sosial Pemprov Jateng bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan relawan filantropi. Untuk merealisasikan bantuan, penerima manfaat juga akan dibantu warga secara gotong royong.

Pada kesempatan tersebut, Ganjar juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya jambanisasi. Menurut bakal calon presiden yang didukung Partai Perindo itu, masih banyak warga Brebes yang buang air besar di sungai.

“Banyak kok yang mau bantu, sehingga aparatur yang ada di Brebes, warga Brebes, yuk kita optimalkan aktivitas kita untuk bisa mengedukasi masyarakat agar pola hidup bersih sehatnya berjalan dan mereka punya jamban semuanya,” ujarnya.

Salah satu penerima bantuan RTLH, Susi mengaku senang karena bisa memiliki rumah layak. Wumah warga Desa Lambarawa itu sebelumnya hanya disangga tembok sederhana dengan lantai beralaskan semen.

Susi pun menyampaikan terima kasih kepada Ganjar karena dengan adanya bantuan ini, tempat tinggalnya menjadi lebih baik. “Alhamdulillah senang, pokoknya sehat terus, sukses terus, terima kasih Pak Ganjar sudah membantu masyarakat di bawah,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement