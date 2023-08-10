Naik Kereta Api Inspeksi 4 ke Tuban, Sejumlah Agenda Dihadiri Wapres Ma'ruf Ami

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin bersama jajaran melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Tuban, Jawa Timur (Jatim), Kamis (10/8/2023).

Sejumlah agenda akan dilaksanakan di Tuban. Salah satunya adalah menghadiri Haul Sunan Bonang yang akan digelar di Alun-alun Kota Tuban.

Pada pukul 08.15 WIB, dengan berkendara mobil Wapres menuju Stasiun Surabaya Pasarturi. Tiba di Stasiun, Wapres disambut oleh Walikota Surabaya Eri Cahyadi beserta Ibu Rini Eri Cahyadi, dan Kepala Stasiun Pasarturi Deddy Triono Eko Subekti.

Selanjutnya, pukul 08.30 WIB, dari Stasiun Pasarturi, Wapres dengan menggunakan Kereta Api Inspeksi (Kais) 4 menuju Stasiun Babat Lamongan.

telah melakukan perjalanan selama kurang lebih 70 menit, pukul 09.40 WIB Wapres diperkirakan tiba di Stasiun Babat Lamongan yang rencananya akan disambut oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi beserta Ibu Anis dan Kepala Stasiun Babat Lamongan Andri Puji Purwanto.

Selain menghadiri Haul Sunan Bonang di Alun-alun Tuban, agenda Wapres lainnya selama di Tuban adalah memberikan pembekalan wisuda ke III dan meresmikan gedung baru Kampus C Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama (NU) Tuban, serta meresmikan Masjid K.H. Hasyim Asy’ari Pondok Pesantren Bahrul Huda Tuban.