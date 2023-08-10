Ganjar Pranowo Jadi Capres Pilihan Warga Nahdliyin dan Muhammadiyah Jatim

SURABAYA - Ganjar Pranowo menjadi Calon Presiden (Capres) yang paling dipilih oleh kalangan pemilih Nahdliyin di Jawa Timur (Jatim). Fakta ini disampaikan oleh Surabaya Survey Center (SSC) dalam pemaparan hasil survei mereka mengenai dinamika perilaku pemilih warga Jatim menjelang Pemilu 2024.

Terkait hal tersebut, Direktur Riset SSC, Edy Marzuki mengungkapkan, bila disimulasikan menjadi 3 Capres yakni Ganjar, Prabowo, dan Anies, dari kalangan Nahdliyin Jatim nama Ganjar Pranowo bertengger di posisi puncak dengan perolehan 42,4%.

"Sementara untuk Prabowo Subianto memeroleh 37,1%, diikuti Anies Baswedan dengan perolehan 13,1%,"terang Edy, Kamis (10/8/2023).

Hasil survei SSC juga menunjukkan, mayoritas warga Muhammadiyah di Jatim cenderung memilih untuk memberikan suara kepada Ganjar Pranowo dalam gelaran Pilpres mendatang.

Bila disimulasikan menjadi 3 Capres yakni Ganjar, Prabowo, dan Anies, sosok Ganjar Pranowo memuncaki pilihan dengan meraih 40,8%.