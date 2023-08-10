Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Protes Jalan Rusak di Bulan Kemerdekaan, Warga Blitar Tancapkan Bendera Merah Putih di Lubang Jalan

Robby Ridwan , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |10:38 WIB
Protes Jalan Rusak di Bulan Kemerdekaan, Warga Blitar Tancapkan Bendera Merah Putih di Lubang Jalan
Jalan rusak dipasangi bendera merah putih di Blitar/Foto: Robby Ridwan
A
A
A

 

BLITAR - Warga di Kabupaten Blitar menancapi bendera merah putih di sepanjang jalan yang rusak di Kabupaten Blitar. Pemasangan bendera di tengah jalan ini sebagai bentuk protes jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki.

Warga Dusun Semanding, Desa Bangle, Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sengaja memasang tiang bendera merah putih di sepanjang jalan yang berlubang sebagi bentuk protes lantaran jalan yang rusak tidak kunjung diperbaiki.

 BACA JUGA:

Selain memasang bendera merah putih, warga juga menanami pohon pisang di tengah jalan sepanjang hampir dua kilometer.

Salah satu warga, Santoso mengatakan, aksi ini terpaksa dilakukan sebagai bentuk ekspresi warga sekitar yang merasa belum merdeka dari jalan yang rusak.

 BACA JUGA:

"Kondisi jalan rusak sejak 2 tahun lalu dan semakin parah. Akibatnya, ketika cuaca panas seperti ini, jalanan menjadi berdebu dan mengganggu jarak pandang pengendara ketika malam tiba," katanya, Kamis (10/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162313/jalan_ambles-gWyB_large.jpg
Waspada! Jalan Ambles di Cisalak Depok Usai Diguyur Hujan Deras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3148923/jalan_rusak-Li2d_large.jpg
Rawan Kecelakaan, DPRD DKI Minta Jalan Rusak di Flyover Jembatan Dua-Tiga Penjaringan Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133240/jalan_rusak-VORt_large.jpg
DPR Soroti Lambannya Perbaikan Jalan Rusak Antar-Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/338/3112849/jalan_rusak-27fG_large.jpg
Jerit Warga di Jalur Neraka Parung Panjang, Rusak Merenggut Banyak Nyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/340/3095874/demonstrasi-zQ17_large.jpg
Gegara Jalan Rusak, Emak-Emak Nekat Blokade Akses ke TPSA Dengung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/340/3026198/viral-wisata-jalan-rusak-di-lebak-warga-pasang-spanduk-selamat-datang-IHazxy7TKR.jpg
Viral Wisata Jalan Rusak di Lebak, Warga Pasang Spanduk Selamat Datang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement