Protes Jalan Rusak di Bulan Kemerdekaan, Warga Blitar Tancapkan Bendera Merah Putih di Lubang Jalan

BLITAR - Warga di Kabupaten Blitar menancapi bendera merah putih di sepanjang jalan yang rusak di Kabupaten Blitar. Pemasangan bendera di tengah jalan ini sebagai bentuk protes jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki.

Warga Dusun Semanding, Desa Bangle, Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sengaja memasang tiang bendera merah putih di sepanjang jalan yang berlubang sebagi bentuk protes lantaran jalan yang rusak tidak kunjung diperbaiki.

Selain memasang bendera merah putih, warga juga menanami pohon pisang di tengah jalan sepanjang hampir dua kilometer.

Salah satu warga, Santoso mengatakan, aksi ini terpaksa dilakukan sebagai bentuk ekspresi warga sekitar yang merasa belum merdeka dari jalan yang rusak.

"Kondisi jalan rusak sejak 2 tahun lalu dan semakin parah. Akibatnya, ketika cuaca panas seperti ini, jalanan menjadi berdebu dan mengganggu jarak pandang pengendara ketika malam tiba," katanya, Kamis (10/8/2023).