HOME NEWS JATIM

Sosialisasikan Ganjar, Pemuda dan Mahasiswa Gelar Pelatihan Budidaya Perikanan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |13:47 WIB
Sosialisasikan Ganjar, Pemuda dan Mahasiswa Gelar Pelatihan Budidaya Perikanan
Pemuda dan Mahasiswa Sosialisasikan Ganjar di Mojokerto/ist
A
A
A

MOJOKERTO – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Pemuda Mahasiswa Nusantara (PMN) Wilayah Jawa Timur menggelar pelatihan budi daya ikan lele dan sosialisasi kepada puluhan pemuda dan mahasiswa di Panggong Kumpul Kopi, Meri, Kranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur.

Pelatihan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi pemuda Mojokerto dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan.

"Kami adakan pelatihan tersebut salah satunya untuk meningkatkan kreativitas dalam mengoptimalkan ekonomi berbasis kerakyatan," ujar Koordinator Wilayah PMN Jawa Timur Restu Eri Adinanta, Kamis (10/8/2023).

Dikatakannya, kegiatan pelatihan dan sosialisasi ini semua peserta mendapatkan pelatihan tentang bagaimana membuka lapangan pekerjaan dengan membuat budi daya ikan lele dalam kolam yang diperuntukkan untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan.

“Dengan pelatihan budi daya ikan lele dalam kolam yang digagas Pemuda Mahasiswa Nusantara Jatim, bertujuan meningkatkan tingkat perekonomian di level masyarakat yang selaras dengan program Ganjar Pranowo,” tuturnya.

