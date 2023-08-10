Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Illah Didakwa Terima Gratifikasi Rp44,2 Miliar

Lukman Hakim , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |21:05 WIB
Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Illah Didakwa Terima Gratifikasi Rp44,2 Miliar
Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Illah didakwa terima gratifikasi Rp44,2 miliar. (MPI)
A
A
A

SURABAYA - Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Illah didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp44,2 miliar saat menjabat Bupati Sidoarjo dalam kurun waktu 2010-2019. Gratifikasi tersebut berupa uang dan barang dari para pegawai negeri sipil (PNS), para kepala desa, para Direksi BUMD, dan para pemohon hak atas tanah gogol tetap di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam dakwaan disebutkan, pertama terdakwa menerima sebesar Rp446 juta dari paguyuban para Kepala OPD, para Kabag di Sekretariat Daerah, para Camat, dan para Direktur Utama BUMD di Kabupaten Sidoarjo lewat rekening atas nama Paguyupan Kepala SKPD untuk hadiah dan acara ulang tahun, serta kepentingan terdakwa yang lain.

Terdakwa juga menerima uang Rp1,13 miliar dari Direksi BUMD Kabupaten Sidoarjo sebagai setoran bulanan, kado ulang tahun, dan kepentingan terdakwa lainnya yang bersumber dari Dana Representatif Direksi dan honor Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Lalu, Saiful Illah menerima Rp1,09 miliar dari PNS dan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah. Keempat, penerimaan uang sejumlah Rp478,4 juta dari pemohon atas hak tanah gogol tetap. Terakhir, menerima Rp478,4 juta dari pemohon atas hak tanah gogol tetap.

Terdakwa juga didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha, rekanan dan pihak lain di Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp38,476 miliar. Kemudian, gratifikasi juga berbentuk uang 33 ribu yuan, 121 ribu yuan, 2.150 poundsterling, 304,2 ribu dollar Amerika dan 6.460 rubel.

"Terdakwa juga menerima sejumlah barang berharga seperti tas branded dan emas," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dameria Silaban dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (10/8/2023).

Usai sidang, Saiful Illah membantah tuduhan JPU yang menilai dirinya meminta kepada kepala dinas. Dia mengaku hanya menerima dari Sekertaris Daerah (Sekda) Ahmad Zaini.

"Saya hanya menerima dari Ahmad Zaini. Saya tidak tahu kalau pemberian hadiah ulang tahun itu dipermasalahkan. Jika memang sudah tahu salah kenapa Ahmad Zaini tetap memberikan kepada saya," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172593//kpk-w26n_large.jpg
KPK Panggil Haniv Eks Pejabat Pajak Tersangka Gratifikasi, Bakal Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172383//kpk-pmFz_large.jpg
KPK Periksa Dirjen Kemenhut Terkait Gratifikasi Eks Bupati Kukar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161074//kpk-2cig_large.jpg
KPK Dalami Fakta Persidangan Mantan Ketua Komisi IV DPR Terima Uang dan Jam Tangan Mewah dari SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149847//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-d6uw_large.jpg
KPK Usut Dugaan Gratifikasi di MPR Senilai Rp17 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/337/3149403//komisi_pemberantasan_korupsi-epsv_large.jpg
KPK Disebut Bakal Segera Umumkan Tersangka Penerimaan Gratifikasi di MPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/337/3146623//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-v1MK_large.jpg
KPK Minta Kementerian PU Laporan Gratifikasi Disampaikan Secara Lengkap dan Benar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement