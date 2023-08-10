Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kang Emil Gelar Acara Kopdar untuk Persiapan Pemilu 2024 di Jabar

Ervand David , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |04:56 WIB
Kang Emil Gelar Acara Kopdar untuk Persiapan Pemilu 2024 di Jabar
Gubernur Jabar Kang Emil (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyelenggarakan langsung kegiatan komunikasi pembangunan daerah (Kopdar) di Kabupaten Bandung Barat, Rabu 9 Agustus 2023.

Dalam acara tersebut, Kang Emil -sapaan akrabya- memaparkan keberhasilan pembangunan di Jabar selama 5 tahun jalannya pemerintahan yang dipimpinnya.

Acara ini dalam rangka persiapan jelang Pemilu serentak 2024 mendatang yang berlangsung di Mason Pine Hotel.

Kang Emil mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada para kepala daerah se-Jabar juga seluruh masyarakat jika selama lima tahun di kepemimpinannya masih terdapat kekurangan dan kekecewaan dari lisan maupun keputusan yang diambil dari setiap kebijakannya.

Kang Emil juga meminta kepala daerah untuk menginventarisir kerusakan serta melakukan perbaikan demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.

"Pada 2023 ini tidak ada lagi proyek strategis di Jabar oleh sebab itu Pemprov Jabar akan lebih banyak melakukan perbaikan jalan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
