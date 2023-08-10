Kang Emil Minta Kepala Daerah se-Jabar Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kepala daerah di Jabar untuk menginventarisir kerusakan serta melakukan perbaikan demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.

Kang Emil -sapaan akrabnya- memastikan bahwa sudah tak ada lagi proyek strategis nasional di Jabar jelang dirinya purnatugas sebagai orang nomor satu di Tanah Pasundan.

"Pada 2023 ini tidak ada lagi proyek strategis di Jabar oleh sebab itu Pemprov Jabar akan lebih banyak melakukan perbaikan jalan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi," ujarnya, Rabu 9 Agustus 2023.

Kang Emil menyelenggarakan langsung kegiatan komunikasi pembangunan daerah (Kopdar) di Kabupaten Bandung Barat. Acara ini dalam rangka persiapan jelang Pemilu serentak 2023 yang berlangsung di Mason Pine Hotel.