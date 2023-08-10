Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pemprov Jabar Luncurkan Asset Award Jawa Barat 2023

Ervand David , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |05:21 WIB
Pemprov Jabar Luncurkan Asset Award Jawa Barat 2023
Gubernur Jabar Kang Emil (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG - Pemprov Jawa Barat meluncurkan Asset Award Jawa Barat 2023 di salah satu hotel di Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat, Rabu 9 Agustus 2023.

Asset Award ini diselenggarakan BPKAD Jabar sebagai stimulus pengelolaan aset daerah yang berkemajuan.

Lewat kegiatan awarding ini diharapkan pengelolaan barang milik daerah di Pemprov Jabar dari tahun ke tahun meningkat lebih baik. Selain itu kegiatan award juga bertujuan memberikan motivasi Pemkab/Pemkot dan perangkat daerah lainnya untuk penggunaan aset sesuai dengan tugas fungsi yang bersangkutan.

Di samping itu, pencapaian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang selama ini diraih Jabar ujung tombaknya yaitu para pengelola maupun pengguna barang. Adapun kriteria penilaian pada awarding tersebut yaitu indeks pengelolaan aset pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah, serta sekolah di lingkup Pemprov Jabar.

Indeks tersebut mencangkup pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan produktif, kepatuhan pengelolaan BUMD terhadap peraturan perundang-undangan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang efektif, dan administrasi BUMD yang andal.

Selanjutnya kriteria lainnya yaitu analisis highest and best use asset. menyangkut akademisi, atau masyarakat berkompeten meliputi aspek legal, kelayakan fisik, pemasaran, finansial, hingga aspek produktivitas maksimum.

(Fakhrizal Fakhri )

      
