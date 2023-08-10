Dua Orang Bocah Tenggelam di Laut Karawang, 1 Orang Tewas

KARAWANG - Kasus bocah tenggelam kembali terjadi di Karawang. Kali ini menimpa 2 orang bocah yaitu Bima (8) dan Pauji (9) yang tengah berenang bersama temannya di sungai Cibula-bulan Desa Ciparage Kecamatan Tempuran.

Keduanya terbawa arus deras di pertemuan air sungai dengan laut pesisir laut Ciparage, namun Bima masih sempat diselamatkan oleh nelayan yang sedang berangkat melaut.

Kasat Polairud Polres Karawang, AKP Adis Iskandar mengatakan dua orang bocah terbawa arus hingga ke laut ketika sedang berenang bersamaan 4 orang kawannya. Keduanya langsung terseret arus hingga ke laut hingga sulit bagi warga untuk menolong korban.

Namun beruntung bagi Bima yang berhasil diselamatkan oleh nelayan yang sedang berangkat ke laut. Sedangkan seorang lagi, Pauji, ditemukan tewas mengambang ditengah laut.

"Iya seorang korban selamat dan seorang lagi tewas," kata Adis, Kamis (10/8/2023).

Menurut Adis, tim Polairud dibentuk menjadi dua tim saat akan menolong korban. Tim pertama mengurus korban yang selamat untuk dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan tim yang kedua mencari korban yang hilang hingga ke tengah laut.

"Saat menelusuri korban hilang hingga ke tengah laut, tim kami menemukan korban tewas di tengah laut. Korban tewas langsung kami evakuasi ke darat untuk dilakukan otopsi," katanya.