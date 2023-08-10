Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Luncurkan Asset Award, Pemprov Jabar Ingin Stimulus Pengelolaan Aset Daerah Maju

Ervand David , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |10:39 WIB
Luncurkan Asset Award, Pemprov Jabar Ingin Stimulus Pengelolaan Aset Daerah Maju
A
A
A

BANDUNG - Pemprov Jawa Barat memberikan stimulus pengelolaan aset daerah yang berkemajuan dengan meluncurkan Asset Award Jawa Barat 2023.

Asset Award ini diselenggarakan BPKAD Jabar di salah satu hotel di Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat, Rabu 9 Agustus 2023.

Lewat kegiatan awarding ini diharapkan pengelolaan barang milik daerah di Pemprov Jabar dari tahun ke tahun meningkat lebih baik. Selain itu kegiatan award juga bertujuan memberikan motivasi Pemkab/Pemkot dan perangkat daerah lainnya untuk penggunaan aset sesuai dengan tugas fungsi yang bersangkutan.

Di samping itu, pencapaian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang selama ini diraih Jabar ujung tombaknya yaitu para pengelola maupun pengguna barang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BPKAD Jabar Pemprov Jabar
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178549//dedi_mulyadi-2YAg_large.jpg
Blak-blakkan, Ini Kata Dedi Mulyadi soal Tudingan Dana Rp4,1 T Mengendap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/525/3116809//gubernur_jawa_barat_dedi_mulyadi-iEcb_large.jpg
5 Gebrakan Dedi Mulyadi Usai Dilantik Jadi Gubernur Jabar, Pecat Kepsek hingga Wajib Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/525/3114318//dedi_mulyadi_mencoret_anggaran_dinas_luar_negeri_pemprov_jabar-HoQd_large.jpg
Dedi Mulyadi Bilang Total Belanja Tak Penting di Jabar Rp5 Triliun, Anggaran Dinas Luar Negeri Dicoret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/525/3104529//pagar_laut_di_bekasi-emst_large.jpg
Soal Pagar Laut Misterius di Bekasi, Ini Bantahan Pemprov Jabar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement