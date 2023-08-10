Luncurkan Asset Award, Pemprov Jabar Ingin Stimulus Pengelolaan Aset Daerah Maju

BANDUNG - Pemprov Jawa Barat memberikan stimulus pengelolaan aset daerah yang berkemajuan dengan meluncurkan Asset Award Jawa Barat 2023.

Asset Award ini diselenggarakan BPKAD Jabar di salah satu hotel di Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat, Rabu 9 Agustus 2023.

Lewat kegiatan awarding ini diharapkan pengelolaan barang milik daerah di Pemprov Jabar dari tahun ke tahun meningkat lebih baik. Selain itu kegiatan award juga bertujuan memberikan motivasi Pemkab/Pemkot dan perangkat daerah lainnya untuk penggunaan aset sesuai dengan tugas fungsi yang bersangkutan.

Di samping itu, pencapaian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang selama ini diraih Jabar ujung tombaknya yaitu para pengelola maupun pengguna barang.