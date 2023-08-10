Advertisement
HOME NEWS JABAR

5 Tahun Bangun Desa di Jabar, Ridwan Kamil : Ada 3 Ribu Perusahaan di Desa

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |16:03 WIB
5 Tahun Bangun Desa di Jabar, Ridwan Kamil : Ada 3 Ribu Perusahaan di Desa
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan pencapaiannya selama 5 tahun membangun desa. (MPI/Agung Bakti Sarasa)
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengklaim jika dirinya merupakan sosok pemimpin yang sangat mencintai desa. Hal itu dibuktikannya dengan berbagai pencapaian dalam membangun desa di Jabar.

"Saya adalah individu, anak bangsa, pemimpin yang mencintai desa. Saya bukan tipe pemimpin yang banyak berteori, saya sampaikan kecintaan saya kepada desa," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya saat membuka Musyawarah Desa Nasional di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Kamis (10/8/2023).

Ia mengatakan, salah satu program yang dirancangnya adalah Gerbang Desa atau Gerakan Membangun Desa. Jumlah pembangunannya sangat komprehensif mulai dari urusan ekonomi hingga desa digital.

"Kita sudah melahirkan selama 5 tahun lebih dari 3.000 perusahaan di desa-desa di Jawa Barat. Kita hadirkan desa digital. Semua urusan sekarang pakai HP untuk memudahkan," ucapnya.

Selain itu, pihaknya menghadirkan Petani Millenial yang merupakan program untuk mendorong generasi muda Jawa Barat supaya turut berkegiatan ekonomi pada sektor pertanian.

"6.000 anak muda kota berhasil saya kembalikan ke desa dibantu teknologi saya pinjamkan tanahnya, saya pinjamkan modalnya, saya beli produknya sehingga mereka sekarang menjadi duta masa depan desa, tinggal di desa, rezeki kota, bisnisnya mendunia," ucapnya.

Kang Emil mengatakan, saat ini, seluruh desa di Jabar sudah memiliki penghafal Alquran. Menurutnya, hal itu hasil dari program Satu Desa Satu Hafidz yang juga digagasnya.

"Dalam 5 tahun kepemimpinan kami, 100 persen sekarang desa di Jawa Barat punya penghafal 30 juz karena ada program namanya 1 desa 1 hafidz Quran, kami biayai miliaran rupiah melatih generasi baru supaya dekat dengan Quran sehingga mereka menjadi yang namanya insan juara lahir batin," tuturnya.

