Relawan Ganjar Pranowo Beri Ide Usaha pada Warga Sukabumi

Relawan Ganjar beri ide usaha pada warga Sukabumi dengan menggelar pelatihan membuat martabak (Foto : Istimewa)

SUKABUMI - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Sejati memberikan ide peluang usaha dengan menggelar kegiatan pelatihan membuat martabak bagi warga di Kampung Babakan, Kelurahan Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Koordinator Wilayah Ganjar Sejati Kabupaten Sukabumi, Ihwan Syaripudin mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah skill warga sekaligus menjadi peluang usaha.

“Alhamdulillah hari ini kami menggelar pelatihan membuat martabak. Adapun ke depannya dari pelatihan ini saya berharap para peserta bisa membuka usaha dan lapangan kerja,” tutur Ihwan, dalam keterangannya, Kamis (10/8/2023).

Antusias para warga dalam mengikuti kegiatan pelatihan itu, sambungnya, sangat tinggi. Bahkan, para warga juga ikut memberikan dukungan kepada Ganjar sebagai calon presiden (Capres) 2024.

“Antusiasnya sangat baik. Pak Ganjar sendiri sangat disupport untuk menjadi Presiden karena kepribadiannya yang senang mendengar masyarakat hingga banyak membantu perkembangan UMKM,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu peserta Indri Putriyani mengaku senang mengikuti kegiatan pelatihan ini. Menurutnya, ada banyak ilmu yang didapat usai mengikuti pelatihan ini.

“Sangat luar biasa seru sekali. Banyak ilmu yang didapat, mulai dari proses pembuatan martabak hingga mengetahui alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan. Semoga ke depannya bisa dilaksanakan lagi, karena kegiatan seperti ini dapat menambah ide peluang usaha,” tuturnya.