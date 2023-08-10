Gempa M2,6 Guncang Luwu Timur Sulsel

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 2,6 mengguncang Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (10/8/2023).
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 05:06 WIB.
BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.
"#Gempa Mag:2.6, 10-Aug-2023 05:06:01WIB, Lok:2.22LS, 120.70BT (66 km BaratLaut LUWUTIMUR-SULSEL), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.
(Fakhrizal Fakhri )