HOME NEWS NEWS

60 Siswa di Tulungagung Belum Dapat Sekolah, RPA Perindo Minta Sistem Zonasi Dievaluasi

Lukman Hakim , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |15:34 WIB
60 Siswa di Tulungagung Belum Dapat Sekolah, RPA Perindo Minta Sistem Zonasi Dievaluasi
Ketua RPA Partai Perindo Jeannie Latumahina. (MNC Portal/Lukman Hakim)
SURABAYA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo mendorong sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dievaluasi. Hal itu lantaran adanya temuan banyak siswa berprestasi, utamanya di Tulungagung, Jawa Timur, tidak diterima di sekolah yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal siswa tersebut.

"Ada siswa yang nilainya bagus dan masuk zonasi, tapi tidak diterima. Akan tetapi sebaliknya, siswa di luar zonasi malah masuk. Jadi saya kira sistem zonasi ini harus dievaluasi agar lebih baik lagi ke depannya," ujar Ketua RPA Perindo Jeannie Latumahina saat ditemui di Kantor Gubernur Jatim, Jumat (11/8/2023).

Dia menyebutkan, 60 anak di wilayah Tulungagung belum mendapatkan bangku SMA. Mereka gagal dengan sistem zonasi ini meski secara persyaratan sudah memenuhi. Pihaknya akan all out untuk memperjuangkan nasib anak-anak di Tulungagung hingga memperoleh bangku pendidikan yang dikehendaki.

"Intinya, kami memperjuangkan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang," tutur Bacaleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil 6 Jawa Timur ini.

