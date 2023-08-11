Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Jadi Bacaleg DPRD Dapil 6 Perindo, Mantan Presiden BEM UI Siap Benahi Jaktim

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |18:37 WIB
Jadi Bacaleg DPRD Dapil 6 Perindo, Mantan Presiden BEM UI Siap Benahi Jaktim
Mantan Presiden BEM UI bacaleg Partai Perindo
JAKARTA - Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6 Partai Perindo Manik Marganamahendra membuktikan keseriusannya dalam menjadi anggota dewan. Sebelum berkontestasi, ia sudah melakukan skrining hal apa saja yang harus diperbaiki di daerah konstituennya.

Manik menyebutkan, selama ini secara global Jakarta Timur kurang mendapat perhatian atas pembangunan infrastruktur. Padahal, daerah tersebut memiliki jumlah penduduk dan luas daerah yang besar.

"Pembangunan-pembangunan di Jakarta Timur juga semestinya bisa lebih baik dan aksesnya lebih baik," kata Manik dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo bertajuk 'Caleh Muda, Bisa Apa', Jumat (11/8/2023).

Telusuri berita news lainnya
