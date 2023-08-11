Mantan Ketua BEM UI Ungkap Alasannya Terjun ke Politik

Mantan Ketua BEM UI Manik Marganamahendra ungkap alasannya terjun ke politik. (tangkapan layar)

JAKARTA - Mantan Ketua BEM UI sekaligus Bacaleg Partai Perindo DPRD DKI Jakarta Dapil 6, Manik Marganamahendra mengungkapkan alasannya terjun ke dunia politik.

Menurutnya, perjuangan yang selama ini ia lakukan saat menjadi mahasiswa merupakan perjuangan di luar sistem parlementer.

Untuk itu, ia menyatakan sudah saatnya untuk masuk ke dalam sistem agar menjadi jembatan masyarakat.

"Menurut saya yang penting adalah membuat jembatan antara kepentingan masyarakat dengan ruang politik yang ada," kata Manik dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo bertajuk 'Caleg Muda, Bisa Apa', Jumat (11/8/2023).

Manik menjelaskan alasannya bergabung dengan partai politik karena wadah tersebut sebagai alat yang sah menurut undang-undang untuk berkontestasi dalam gelaran Pemilu.

"Kalau seandainya saya mau menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat sipil yang somehow bisa dipresentasikan dengan saya masuk ke meja-meja politik itu," ucapnya.