Kartini Partai Perindo Palembang Gelar Pelatihan Makeup Artist

PALEMBANG – Puluhan ibu rumah tangga serta remaja putri warga Jalan Rama Kasih 3, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur Dua mengikuti pelatihan makeup gratis yang digelar DPD Kartini Partai Perindo Kota Palembang, Jumat (11/9/2023). Pelatihan makeup ini diharapkan dapat mengasah kemampuan merias wajah sehingga menjadi peluang baru bagi ibu rumah tangga maupun remaja putri.

Dengan agenda rutin secara berkala, pelatihan yang digelar ini dapat membantu mengasah skill untuk menjadi penghasilan tambahan. Bahkan, dapat menjadi peluang baru sebagai penghasilan yang dapat membantu ekonomi keluarga bagi yang berminat untuk membuka salon kecantikan sendiri.

“Kami mengadakan kegiatan pelatihan makeup artist untuk ibu-ibu dan remaja putri. Dengan maksud agar makeup artist ini bisa menjadi suatu profesi yang menghasilkan income buat ibu-ibu di sini,” kata Ketua DPD Kartini Partai Perindo Kota Palembang, Lely Camellia, Jumat (11/8/2023).

Tidak hanya pelatihan makeup artist, Ketua DPD Kartini Perindo Kota Palembang memperkenalkan Partai Perindo dengan KTA gratis berbasis asuransi kepada ibu-ibu. Syaratnya, dengan menjadi anggota partai bernomor 16 pada kertas suara Pemilu 2024 dalam pemilu mendatang.