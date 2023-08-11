Kartini Perindo Palembang Gelar Pelatihan Makeup Artist, Warga : Dapat Tingkatkan Kesejahteraan

PALEMBANG – DPD Kartini Partai Perindo Kota Palembang menggelar pelatihan makeup artist di Jalan Rama Kasih 3, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur Dua, Jumat (11/9/2023). Warga yang mengikuti kegiatan ini menyebut pelatihan ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Kegiatan pelatihan makeup artist ini diikuti puluhan ibu-ibu maupun remaja putri. Salah satu peserta pelatihan, Beti Dinasti, mengaku dirinya mendapatkan ilmu dari kegiatan ini.

“Lebih bisa belajar lagi, nambah ilmu,” ujarnya saat ditemui di lokasi.

Ia menyebut lewat kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan. Beti pun berterima kasih kepada Partai Perindo yang sudah mengadakan kegiatan ini.

“Dapat lebih meningkatkan kesejahteraan warga. Terima kasih buat Partai Perindo sudah datang ke sini,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPD Kartini Partai Perindo Kota Palembang, Lely Camellia menjelaskan, pelatihan ini dapat membantu mengasah skill masyarakat sehingga bisa untuk menjadi penghasilan tambahan. Bahkan, dapat menjadi peluang baru untuk usaha membuka salon kecantikan.

“Kami mengadakan kegiatan pelatihan makeup artist untuk ibu-ibu dan remaja putri. Dengan maksud agar makeup artist ini bisa menjadi suatu profesi yang menghasilkan income buat ibu-ibu di sini,” kata Lely Camellia, Jumat (11/8/2023).