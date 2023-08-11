Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kartini Perindo Palembang Gelar Pelatihan Makeup Artist, Warga : Dapat Tingkatkan Kesejahteraan

Ahmad Syaiful , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |20:00 WIB
Kartini Perindo Palembang Gelar Pelatihan Makeup Artist, Warga : Dapat Tingkatkan Kesejahteraan
Peserta pelatihan makeup artist Kartini Perindo Palembang, Beti Dinasti. (iNews/Ahmad Syaiful)
A
A
A

PALEMBANG – DPD Kartini Partai Perindo Kota Palembang menggelar pelatihan makeup artist di Jalan Rama Kasih 3, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur Dua, Jumat (11/9/2023). Warga yang mengikuti kegiatan ini menyebut pelatihan ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Kegiatan pelatihan makeup artist ini diikuti puluhan ibu-ibu maupun remaja putri. Salah satu peserta pelatihan, Beti Dinasti, mengaku dirinya mendapatkan ilmu dari kegiatan ini.

“Lebih bisa belajar lagi, nambah ilmu,” ujarnya saat ditemui di lokasi.

Ia menyebut lewat kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan. Beti pun berterima kasih kepada Partai Perindo yang sudah mengadakan kegiatan ini.

“Dapat lebih meningkatkan kesejahteraan warga. Terima kasih buat Partai Perindo sudah datang ke sini,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPD Kartini Partai Perindo Kota Palembang, Lely Camellia menjelaskan, pelatihan ini dapat membantu mengasah skill masyarakat sehingga bisa untuk menjadi penghasilan tambahan. Bahkan, dapat menjadi peluang baru untuk usaha membuka salon kecantikan.

“Kami mengadakan kegiatan pelatihan makeup artist untuk ibu-ibu dan remaja putri. Dengan maksud agar makeup artist ini bisa menjadi suatu profesi yang menghasilkan income buat ibu-ibu di sini,” kata Lely Camellia, Jumat (11/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185857/ketua_dpw_partai_perindo_papua_pegunungan_john_richard_banua-O21L_large.jpg
Jabat Ketua DPW Papua Pegunungan, John Richard Banua Siap Majukan Partai Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185854/partai_periondo_serahkan_sk_ketua_dpw_papua_pegunungan_ke_john_richard_banua-1uN7_large.jpg
Partai Perindo Serahkan SK Ketua DPW Papua Pegunungan ke John Richard Banua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185253/perindo-4ytd_large.jpg
Partai Perindo: Kita Kawal Pemilu Berintegritas dan Jadi Bagian Kedaulatan Suara Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185221/partai-Jkoe_large.jpg
Partai Perindo Bersama 7 Parpol Deklarasikan Sekber GKSR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement