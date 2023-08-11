Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

7 Tersangka Pembunuhan Capres Ekuador Ternyata Warga Kolombia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |05:49 WIB
7 Tersangka Pembunuhan Capres Ekuador Ternyata Warga Kolombia
Fernando Villavicencio. (Foto: Reuters)
A
A
A

QUITO - Satu tersangka yang tewas dan enam lainnya yang ditangkap dalam pembunuhan calon presiden (Capres) Ekuador Fernando Villavicencio adalah warga Kolombia, kata polisi Ekuador pada Kamis, (10/8/2023). Pemerintah Ekudaor kini sedang mengejar dalang di balik pembunuhan brutal tersebut.

Penembakan Villavicencio pada Rabu, (9/8/2023) malam, yang terjadi kurang dari dua minggu sebelum pemilihan, telah mengejutkan warga Ekuador, menyebabkan beberapa kandidat menangguhkan kampanye dan membawa masalah kekerasan yang meningkat menjadi isu utama. 

Villavicencio, seorang kritikus vokal terhadap korupsi dan kejahatan terorganisir, tewas saat meninggalkan acara kampanye malam hari di sebuah fasilitas pendidikan di Quito utara. Sembilan orang, termasuk calon legislatif dan dua petugas polisi juga terluka dalam serangan itu.

Kantor jaksa agung Ekuador mengatakan pada Rabu bahwa seorang tersangka tewas akibat luka-luka yang diderita dalam baku tembak. Polisi juga telah menahan enam orang lainnya terkait pembunuhan Villavicencio.

Tersangka yang tewas telah ditangkap atas tuduhan senjata pada Juli, kata pemerintah pada Kamis, menambahkan bahwa enam orang yang ditahan adalah anggota kelompok kejahatan terorganisir.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/18/2987924/wali-kota-termuda-di-ekuador-ditemukan-tewas-tertembak-bersama-stafnya-di-dalam-mobil-sz0IiuhtJa.jpg
Wali Kota Termuda di Ekuador Ditemukan Tewas Tertembak Bersama Stafnya di Dalam Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/18/2957754/argentina-usir-keluarga-bos-mafia-narkoba-yang-kabur-dari-penjara-ekuador-sVlREJJMF1.jpg
Argentina Usir Keluarga Bos Mafia Narkoba yang Kabur dari Penjara Ekuador
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/18/2957349/pasukan-keamanan-ekuador-lancarkan-operasi-penjara-besar-besaran-usai-kerusuhan-hcAuv1GdnK.jpg
Pasukan Keamanan Ekuador Lancarkan Operasi Penjara Besar-besaran Usai Kerusuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/18/2953181/ekuador-dilanda-kekerasan-130-staf-penjara-disandera-narapidana-di-5-penjara-dSl4oS525w.jpg
Ekuador Dilanda Kekerasan, 130 Staf Penjara Disandera Narapidana di 5 Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/18/2953174/as-dan-pbb-kutuk-kekerasan-yang-melanda-ekuador-wqBJLHRYso.jpg
AS dan PBB Kutuk Kekerasan yang Melanda Ekuador
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/18/2953164/ekuador-dilanda-kekerasan-ratusan-tentara-turun-ke-jalan-dan-tank-berpatroli-hbObakiVII.jpg
Ekuador Dilanda Kekerasan, Ratusan Tentara Turun ke Jalan dan Tank Berpatroli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement