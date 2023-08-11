7 Tersangka Pembunuhan Capres Ekuador Ternyata Warga Kolombia

QUITO - Satu tersangka yang tewas dan enam lainnya yang ditangkap dalam pembunuhan calon presiden (Capres) Ekuador Fernando Villavicencio adalah warga Kolombia, kata polisi Ekuador pada Kamis, (10/8/2023). Pemerintah Ekudaor kini sedang mengejar dalang di balik pembunuhan brutal tersebut.

Penembakan Villavicencio pada Rabu, (9/8/2023) malam, yang terjadi kurang dari dua minggu sebelum pemilihan, telah mengejutkan warga Ekuador, menyebabkan beberapa kandidat menangguhkan kampanye dan membawa masalah kekerasan yang meningkat menjadi isu utama.

Villavicencio, seorang kritikus vokal terhadap korupsi dan kejahatan terorganisir, tewas saat meninggalkan acara kampanye malam hari di sebuah fasilitas pendidikan di Quito utara. Sembilan orang, termasuk calon legislatif dan dua petugas polisi juga terluka dalam serangan itu.

Kantor jaksa agung Ekuador mengatakan pada Rabu bahwa seorang tersangka tewas akibat luka-luka yang diderita dalam baku tembak. Polisi juga telah menahan enam orang lainnya terkait pembunuhan Villavicencio.

Tersangka yang tewas telah ditangkap atas tuduhan senjata pada Juli, kata pemerintah pada Kamis, menambahkan bahwa enam orang yang ditahan adalah anggota kelompok kejahatan terorganisir.