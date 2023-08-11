Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

ECOWAS Aktifkan Pasukan Siaga Gabungan, Siap Ambil Opsi Militer Invasi Niger

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |06:30 WIB
ECOWAS Aktifkan Pasukan Siaga Gabungan, Siap Ambil Opsi Militer Invasi Niger
Tentara ECOWAS dari Senegal. (Foto: Reuters)
A
A
A

ABUJA - Blok Afrika Barat ECOWAS pada Kamis, (10/8/2023) memerintahkan pengaktifan pasukan siaga untuk kemungkinan digunakan untuk perang melawan junta yang mengambil alih kekuasaan di Niger pada Juli. ECOWAS mengatakan bahwa pihaknya menginginkan pemulihan demokratis secara damai tetapi semua pilihan termasuk penggunaan kekuatan dapat menjadi pilihan.

Ancaman invasi, meskipun tidak spesifik, akan membuat ketegangan tetap tinggi di dalam dan sekitar Niger, penghasil uranium yang hingga kudeta merupakan sekutu penting Barat dalam perang melawan pemberontak Islam yang menghancurkan wilayah Sahel.

Junta, yang merebut kekuasaan pada 26 Juli, telah menolak ultimatum ECOWAS untuk mundur dan menutup wilayah udara Niger, bersumpah untuk mempertahankan negara dari serangan asing.

Setelah pertemuan puncak para kepala negaranya di ibu kota Nigeria, Abuja, ECOWAS berjanji untuk memberlakukan sanksi, larangan perjalanan, dan pembekuan aset bagi mereka yang mencegah kembalinya kekuasaan Presiden Mohamed Bazoum yang terpilih secara demokratis.

"Tidak ada pilihan yang diambil dari meja, termasuk penggunaan kekuatan sebagai upaya terakhir," kata Presiden Nigeria Bola Tinubu, ketua ECOWAS, sebagaimana dilansir Reuters.

      
Topik Artikel :
ECOWAS Kudeta Niger Niger
