Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Luncurkan Misi Luar Angkasa ke Bulan Pertamanya dalam 47 Tahun

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |09:00 WIB
Rusia Luncurkan Misi Luar Angkasa ke Bulan Pertamanya dalam 47 Tahun
Roket Soyuz yang akan membawa wahana Luna-25 ke Bulan. (Foto: Roscosmos)
A
A
A

MOSKOW - Program luar angkasa Rusia telah meluncurkan penyelidikan ke bulan untuk pertama kalinya sejak 1976. Luna-25 diluncurkan dari pelabuhan antariksa Vostochny di Wilayah Amur dan diharapkan mendarat di wilayah kutub selatan Bulan pada 21 Agustus.

Semua wahana antariksa sebelumnya telah mendarat di wilayah khatulistiwa Bulan. Jika berhasil mendarat, Luna-25 akan tiba dua hari sebelum Chandrayaan-3 India untuk mencatat sejarah sebagai wahana pertama yang mendarat di medan kutub Bulan yang terjal.

Luna-25 adalah wahana bulan pertama yang dibuat di Rusia modern, seluruhnya dari komponen dalam negeri. Uni Soviet meluncurkan 24 misi resmi 'Luna' antara September 1958 dan Agustus 1976.

Tujuan penyelidikan adalah untuk melakukan penelitian ilmiah di wilayah kutub selatan Bulan. Luna-25 dilengkapi dengan instrumen untuk menganalisis komponen tanah, plasma, dan debu bulan untuk keberadaan mineral langka.

Situs pendaratan bulan itu berada di dekat Kawah Boguslavsky dan misi dijadwalkan berjalan selama satu tahun, demikian diwartakan RT.

Menurut Roscosmos, fase pertama misi yang penting akan memakan waktu sembilan menit, dari lepas landas hingga tahap ketiga pemisahan modul Fregat, yang membawa probe. Modul tersebut seharusnya menyalakan mesin utama dua kali untuk mengatur Luna-25 pada jalur penerbangan ke bulan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183674/maria-kmrA_large.jpg
Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183663/rusia-F7Dl_large.jpg
Intelijen Ukraina: Rusia Bakal Produksi 120.000 Bom Layang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183230/drone-gznB_large.jpg
Rusia Resmi Bentuk Pasukan Perang Drone, Mengubah Wajah Dunia Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183033/jet-V7yX_large.jpg
Rusia Gagalkan Upaya Pencurian Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446/bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement