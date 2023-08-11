Rusia Luncurkan Misi Luar Angkasa ke Bulan Pertamanya dalam 47 Tahun

MOSKOW - Program luar angkasa Rusia telah meluncurkan penyelidikan ke bulan untuk pertama kalinya sejak 1976. Luna-25 diluncurkan dari pelabuhan antariksa Vostochny di Wilayah Amur dan diharapkan mendarat di wilayah kutub selatan Bulan pada 21 Agustus.

Semua wahana antariksa sebelumnya telah mendarat di wilayah khatulistiwa Bulan. Jika berhasil mendarat, Luna-25 akan tiba dua hari sebelum Chandrayaan-3 India untuk mencatat sejarah sebagai wahana pertama yang mendarat di medan kutub Bulan yang terjal.

Luna-25 adalah wahana bulan pertama yang dibuat di Rusia modern, seluruhnya dari komponen dalam negeri. Uni Soviet meluncurkan 24 misi resmi 'Luna' antara September 1958 dan Agustus 1976.

Tujuan penyelidikan adalah untuk melakukan penelitian ilmiah di wilayah kutub selatan Bulan. Luna-25 dilengkapi dengan instrumen untuk menganalisis komponen tanah, plasma, dan debu bulan untuk keberadaan mineral langka.

Situs pendaratan bulan itu berada di dekat Kawah Boguslavsky dan misi dijadwalkan berjalan selama satu tahun, demikian diwartakan RT.

Menurut Roscosmos, fase pertama misi yang penting akan memakan waktu sembilan menit, dari lepas landas hingga tahap ketiga pemisahan modul Fregat, yang membawa probe. Modul tersebut seharusnya menyalakan mesin utama dua kali untuk mengatur Luna-25 pada jalur penerbangan ke bulan.