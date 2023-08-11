Iran Bebaskan 5 Warga AS dari Penjara, Pindahkan ke Tahanan Rumah

WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) telah menerima konfirmasi bahwa lima warga Amerika yang "ditahan secara tidak adil" oleh Iran telah dipindahkan ke tahanan rumah, kata Gedung Putih pada Kamis, (10/8/2023).

BACA JUGA: Pejabat Penegak Nilai Islam Iran Diskors Setelah Diduga Videonya Berhubungan Seks Sejenis Viral

Warga AS - Siamak Namazi, Morad Tahbaz, Emad Shargi, dan dua lainnya yang ingin tetap anonim - "seharusnya tidak pernah ditahan sejak awal," kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Adrienne Watson sebagaimana dilansir Anadolu.

"Kami akan terus memantau kondisi mereka sedekat mungkin. Tentu saja, kami tidak akan beristirahat sampai mereka semua kembali ke Amerika Serikat," katanya dalam sebuah pernyataan.

"Sampai saat itu, negosiasi untuk pembebasan mereka tetap berlangsung dan rumit," tambah Watson, menekankan bahwa Gedung Putih tidak akan memiliki rincian lebih lanjut tentang kasus mereka karena pembicaraan yang sedang berlangsung.