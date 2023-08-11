Persalinan Horor, Kepala Bayi Putus dalam Rahim Ibu karena Ditarik Dokter Terlalu Keras

ATLANTA - Seorang dokter “memenggal” kepala bayi seorang wanita selama persalinan mengerikan di Georgia, Amerika Serikat (AS), klaim sebuah kasus hukum.

Dr Tracey St Julian dituntut karena kelalaian besar oleh Jessica Ross dan Treveon Taylor, yang putranya meninggal di Rumah Sakit Southern Regional selama proses kelahiran yang rumit.

Beberapa perawat juga dituntut karena menyembunyikan insiden tersebut.

Pengacara mereka mengklaim Dr St Julian terlalu memaksa mengeluarkan bayi itu selama persalinan, menyebabkan kematian si bayi.

Cory Lynch, salah satu tim hukum mereka, mengatakan pasangan itu "sangat gembira dengan kelahiran anak pertama mereka".

Sayangnya, impian dan harapan mereka berubah menjadi mimpi buruk yang ditutupi oleh Southern Regional Medical Center, katanya sebagaimana dilansir BBC.

Kantor Pemeriksa Medis dan Polisi Clayton County sedang menyelidiki kasus tersebut, yang mereka ketahui pada 13 Juli, meskipun kematian terjadi pada 9 Juli.