Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Persalinan Horor, Kepala Bayi Putus dalam Rahim Ibu karena Ditarik Dokter Terlalu Keras

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |12:01 WIB
Persalinan Horor, Kepala Bayi Putus dalam Rahim Ibu karena Ditarik Dokter Terlalu Keras
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

ATLANTA - Seorang dokter “memenggal” kepala bayi seorang wanita selama persalinan mengerikan di Georgia, Amerika Serikat (AS), klaim sebuah kasus hukum.

Dr Tracey St Julian dituntut karena kelalaian besar oleh Jessica Ross dan Treveon Taylor, yang putranya meninggal di Rumah Sakit Southern Regional selama proses kelahiran yang rumit.

Beberapa perawat juga dituntut karena menyembunyikan insiden tersebut.

Pengacara mereka mengklaim Dr St Julian terlalu memaksa mengeluarkan bayi itu selama persalinan, menyebabkan kematian si bayi.

Cory Lynch, salah satu tim hukum mereka, mengatakan pasangan itu "sangat gembira dengan kelahiran anak pertama mereka".

Sayangnya, impian dan harapan mereka berubah menjadi mimpi buruk yang ditutupi oleh Southern Regional Medical Center, katanya sebagaimana dilansir BBC.

Kantor Pemeriksa Medis dan Polisi Clayton County sedang menyelidiki kasus tersebut, yang mereka ketahui pada 13 Juli, meskipun kematian terjadi pada 9 Juli.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182776/mahkamah_agung_as_tolak_batalkan_hak_pernikahan_sesama_jenis-RBxh_large.jpg
Mahkamah Agung AS Tolak Batalkan Hak Pernikahan Sesama Jenis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182222/gaza-lrtU_large.jpg
Intelijen AS Temukan Pengacara Israel Ingatkan Adanya Bukti Kejahatan Perang di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181540/zohran_mamdani-EdZR_large.jpg
Zohran Mamdani Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181464/zohran_mamdani-2zXR_large.jpg
Zohran Mamdani Diproyeksikan Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179716/trump_dan_putin-5biv_large.jpg
Trump : Putin Harusnya Akhiri Perang Ukraina, Bukan Uji Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179352/trump_tiba_di_malaysia-bALX_large.jpg
Tur Asia, Trump Tiba di Malaysia Jelang KTT ASEAN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement