INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Media: AS Tekan Pakistan untuk Lengserkan Imran Khan karena Sikap Terkait Ukraina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |16:01 WIB
Media: AS Tekan Pakistan untuk Lengserkan Imran Khan karena Sikap Terkait Ukraina
Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menekan Pakistan untuk melengserkan perdana menteri Imran Khan, tahun lalu karena kenetralannya terkait konflik di Ukraina, demikian dilaporkan The Intercept, mengutip kabel diplomatik rahasia yang diperoleh dari sumber militer Pakistan. Telegram tersebut mendokumentasikan pertemuan antara pejabat Departemen Luar Negeri AS dan duta besar Pakistan untuk AS pada 7 Maret 2022.

“Orang-orang di sini dan di Eropa sangat prihatin tentang mengapa Pakistan mengambil posisi netral yang begitu agresif” di Ukraina, kata Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Biro Urusan Asia Selatan dan Tengah Donald Lu, memperingatkan mitranya dari Pakistan dalam kabel tersebut, menyalahkan PM saat itu, Imran Khan atas kebijakan tersebut.

Sementara Duta Besar Asad Majeed Khan mencoba untuk mengoreksi Amerika, menunjukkan bahwa posisi Pakistan terkait Ukraina didukung di seluruh pemerintah, Lu membalas bahwa perilaku PM-lah yang menjadi masalah, tetapi “jika mosi tidak percaya melawan Perdana Menteri berhasil, semua akan dimaafkan di Washington.

“Jika tidak, saya pikir ini akan sulit untuk dilakukan,” ancam Lu, seraya menambahkan bahwa Eropa akan mengikuti jejak AS dalam “isolasi perdana menteri”. Duta Besar Khan merefleksikan dalam catatannya bahwa ancaman tersebut tampaknya datang langsung dari Gedung Putih dan menyarankan tanggapan diplomatik yang kuat.

Halaman:
1 2 3
      
