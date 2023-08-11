Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Peramal Cuaca AS: 95% Kemungkinan El Nino Berlangsung Hingga Februari 2024

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |16:09 WIB
Peramal Cuaca AS: 95% Kemungkinan El Nino Berlangsung Hingga Februari 2024
Foto: Reuters.
A
A
A

ADA kemungkinan lebih dari 95% bahwa kondisi El Niño akan terjadi dari Desember 2023 hingga Februari 2024, kata peramal cuaca pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Kamis, (10/8/2023), memperburuk risiko gelombang panas dan banjir di beberapa negara.

Fenomena cuaca, pemanasan suhu permukaan laut di Pasifik timur dan tengah, telah memicu bencana alam di seluruh dunia, dengan taruhan yang terlihat lebih tinggi untuk pasar negara berkembang yang lebih rentan terhadap perubahan harga pangan dan energi.

Prediksi terbaru dari Climate Prediction Center (CPC) mengalami sedikit peningkatan dari Juli, ketika memperkirakan peluang 90% dari fenomena tersebut bertahan selama musim dingin.

Sebelumnya pada hari itu, biro cuaca Jepang memperkirakan kemungkinan El Nino melalui musim dingin di belahan bumi utara sebesar 90%.

Organisasi Meterologi Dunia (WMO) pada Mei memperingatkan bahwa pola cuaca dapat berkontribusi terhadap kenaikan suhu global.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/18/3017962/sama-seperti-iklan-rokok-sekjen-pbb-larang-iklan-bahan-bakar-fosil-bisa-selamatkan-dunia-dari-perubahan-iklim-rrFMfmke3t.jpg
Sama Seperti Iklan Rokok, Sekjen PBB: Larang Iklan Bahan Bakar Fosil Bisa Selamatkan Dunia dari Perubahan Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/18/2935761/wanita-ini-rela-terbang-sejauh-8-000-mil-untuk-selamatkan-negaranya-dari-kehancuran-iklim-hRmdp4tuxz.jpg
Wanita Ini Rela Terbang Sejauh 8.000 Mil untuk Selamatkan Negaranya dari Kehancuran Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/18/2878411/agustus-2023-kembali-pecahkan-rekor-suhu-terpanas-bulan-ketiga-berturut-turut-wGlWcKFL5y.jpg
Agustus 2023 Kembali Pecahkan Rekor Suhu Terpanas, Bulan Ketiga Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/18/2841541/dunia-catat-rekor-hari-terpanas-global-pada-3-juli-peneliti-ini-hukuman-mati-hFybUGIFGe.jpg
Dunia Catat Rekor Hari Terpanas Global pada 3 Juli, Peneliti: Ini Hukuman Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/21/18/2802455/genting-who-ungkap-laju-kenaikan-permukaan-laut-naik-dua-kali-lipat-u5vdWfkqoN.jpg
Genting! WHO Ungkap Laju Kenaikan Permukaan Laut Naik Dua Kali Lipat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/18/18/2689351/4-tokoh-dunia-yang-giat-kampanyekan-perubahan-iklim-ada-cameron-diaz-PORJ1ckcWf.jpg
4 Tokoh Dunia yang Giat Kampanyekan Perubahan Iklim, Ada Cameron Diaz
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement