Peramal Cuaca AS: 95% Kemungkinan El Nino Berlangsung Hingga Februari 2024

ADA kemungkinan lebih dari 95% bahwa kondisi El Niño akan terjadi dari Desember 2023 hingga Februari 2024, kata peramal cuaca pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Kamis, (10/8/2023), memperburuk risiko gelombang panas dan banjir di beberapa negara.

Fenomena cuaca, pemanasan suhu permukaan laut di Pasifik timur dan tengah, telah memicu bencana alam di seluruh dunia, dengan taruhan yang terlihat lebih tinggi untuk pasar negara berkembang yang lebih rentan terhadap perubahan harga pangan dan energi.

Prediksi terbaru dari Climate Prediction Center (CPC) mengalami sedikit peningkatan dari Juli, ketika memperkirakan peluang 90% dari fenomena tersebut bertahan selama musim dingin.

Sebelumnya pada hari itu, biro cuaca Jepang memperkirakan kemungkinan El Nino melalui musim dingin di belahan bumi utara sebesar 90%.

Organisasi Meterologi Dunia (WMO) pada Mei memperingatkan bahwa pola cuaca dapat berkontribusi terhadap kenaikan suhu global.