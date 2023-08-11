Media Ukraina: Zelensky Cari Kandidat Gantikan Menhan

UKRAINA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sedang mencari kandidat untuk menggantikan Menteri Pertahanan Aleksey Reznikov.

Hal ini diungkapkan harian terkemuka Ukraina pada Kamis (10/8/2023), mengutip sumber di pemerintahan Kiev.

“Kemungkinan pengunduran diri Reznikov telah berubah dari teoretis menjadi praktis,” kata Ukrainskaya Pravda (UP). Outlet itu menambahkan bahwa setidaknya ada dua kandidat penggantinya.

UP menyebut nama dua kandidat, Menteri Infrastruktur Aleksandr Kubrakov dan Menteri Industri Strategis Aleksandr Kamyshin. Tidak jelas apakah ada lebih banyak kandidat yang mencalonkan diri.

Reznikov diketahui tidak menentang menjadi duta besar untuk Inggris Raya, meskipun tidak jelas apakah opsi ini benar-benar dipertimbangkan. Kemungkinan ini pertama kali dikemukakan oleh MP Aleksey Goncharenko pada 1 Agustus lalu.

Seperti diketahui, Zelensky telah memecat utusan sebelumnya untuk London pada 21 Juli lalu, setelah Vadim Pristayko secara terbuka mengkritik nada sarkastik presiden terhadap pemasok senjata dan amunisi Ukraina di KTT NATO di Vilnius.