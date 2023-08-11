Lakukan Kejahatan Terlalu Banyak, Menlu Ukraina: Zelensky Tidak Akan Pernah Bernegosiasi dengan Putin

Menlu Ukraina sebut Presiden Volodymyr Zelensky tidak akan pernah bernegosiasi dengan Presiden Rusia (Foto: NDTV)

UKRAINA – Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba mengatakan jika dan ketika Kiev memutuskan untuk bernegosiasi dengan Moskow, itu tidak akan dilakukan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Hal ini diungkapkan Kuleba dalam sebuah wawancara dengan outlet Italia Corriere della Sera, yang diterbitkan pada Kamis (10/8/2023).

Kuleba yang telah pulih dari Covid-19 mengatakan Putin telah melakukan terlalu banyak kejahatan yang sangat serius.

“Jelas bagi kami bahwa kami tidak akan pernah bisa melihat Putin dan [Presiden Ukraina Vladimir] Zelensky duduk di meja yang sama,” terangnya, dikutip RT.

“Kami dapat bernegosiasi dengan Rusia setelah penarikan pasukan mereka dari wilayah kami, tetapi tidak dengan Putin,” lanjutnya.

Ditanya apakah ini berarti eskalasi konflik, Kuleba berpendapat bahwa "yang terburuk telah terjadi, tidak ada yang dapat mengejutkan kita lagi", dan bahwa perang telah selesai sejak awal.

"Serangan balik akan segera memberi kami kemenangan dan kami akan terus berjuang, kami tidak punya alternatif," tambahnya.