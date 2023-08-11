Pakai Kata-Kata Kasar, Trump Sebut Biden Gila karena Kebijakannya Nyaris Menghancurkan AS

Mantan Presiden AS Donald Trump sebut Biden nyaris hancurkan AS (Foto: AP)

NEW YORK - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengecam penggantinya, Joe Biden, sebagai orang gila dan tidak kompeten dalam kata-kata kasar di platform Truth Social miliknya pada Kamis (10/8/2023). Dia menegaskan kebijakan politisi Demokrat itu hampir menghancurkan negara.

“Apa yang dilakukan Joe Biden yang tidak dapat merangkai dua kalimat bersama-sama, telah dilakukan untuk Negara kita yang dulu hebat melalui BENCANA Perbatasan Terbukanya, mungkin akan menjadi kesalahan terbesar dan paling merusak yang pernah dibuat dalam SEJARAH AS,” tulis calon presiden dari Partai Republik itu.

"INVASI" AS "HARUS BERHENTI SEGERA,” lanjutnya.

“Negara kita sedang dihancurkan oleh seorang pria dengan pikiran, ide, dan IQ anak kelas satu,” lanjut Trump dengan huruf kapital semua.

“Biden tidak hanya bodoh dan tidak kompeten ... dia telah menjadi MAD, orang Gila yang mengoceh," tulisnya.

Dia menyebut Biden sebagai "orang yang mengerikan dan mengancam negara, perbatasan terbuka & kebijakan persenjataan DOJ / FBI."