INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Ikan Mas Tertua dalam Sejarah Berusia 43 Tahun, Sisiknya Berubah Jadi Warna Perak saat Menua

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |22:50 WIB
Kisah Ikan Mas Tertua dalam Sejarah Berusia 43 Tahun, Sisiknya Berubah Jadi Warna Perak saat Menua
Kisah ikan mas tertua dalam sejarah yang mencapai usia 43 tahun (Foto: Guinnes Records)
A
A
A

LONDON – Tish, ikan mas koki tertua dalam catatan sejarah, hidup sampai usia 43 tahun. Di tahun-tahun terakhirnya, sisiknya benar-benar mulai berubah dari warna emas menjadi warna perak.

Umur rata-rata ikan mas koki biasa (Carassius auratus), adalah 10-15 tahun. Namun  Rekor Guinness saat ini untuk ikan mas tertua yang pernah dibuat oleh ikan mas jantan bernama Tish yang mencapai usia 43 tahun.

Ikan ini menghabiskan hidupnya di akuarium di North Yorkshire, Inggris, di bawah asuhan Hilda Hand dan putranya Peter.

Sebelumnya, Tish memenangkan penghargaan pada 1956, ketika dia baru berusia 7 tahun. Kemudian ikan ini pindah rumah dirawat oleh Hilda dan keluarganya.

Dikutip Oddity Central, tidak ada yang benar-benar memperkirakan Tish akan mencapai usia 40-an, mengingat sebagian besar ikan mas hanya bertahan satu dekade.

Namun, entah bagaimana Tish bisa berumur panjang. Dan 24 tahun setelah kematiannya, dia masih memegang rekor sebagai ikan mas tertua yang pernah ada.

“Ia menjalani pola makan yang sehat dan selalu menikmati tempat yang damai untuk hidup,” kata Hilda Hand kepada Daily Express pada 1998, ketika Tish secara resmi diakui sebagai ikan mas tertua di dunia.

1 2
      
Telusuri berita news lainnya
