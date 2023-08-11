Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ancaman Besar Bagi Demokrasi, PBB Kecam Keras Pembunuhan Capres Ekuador

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |19:47 WIB
Ancaman Besar Bagi Demokrasi, PBB Kecam Keras Pembunuhan Capres Ekuador
Sekjen PBB Antonio Guterres kecam pembunuhan Capres Ekuador (Foto: Reuters)
A
A
A

TORONTO - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Kamis (10/8/2023) mengecam pembunuhan seorang calon presiden (capres) di Ekuador.

"Sekretaris Jenderal PBB mengecam keras pembunuhan terhadap salah satu calon presiden Ekuador, Fernando Villavicencio. Serangan semacam ini merupakan sebuah ancaman besar bagi demokrasi dan mereka yang bertanggung jawab harus diadili," bunyi pernyataan juru bicara PBB, dikutip Antara.

Sekjen Guterres juga menyampaikan solidaritas kepada pemerintah dan rakyat Ekuador, terutama keluarga Villavicencio.

Dalam pernyataan tersebut, Sekjen PBB mengenang pertemuannya dengan Presiden Guillermo Lasso pada 21 Juli lalu yang membahas tentang keamanan di Ekuador yang semakin memburuk, dampak kejahatan terorganisir serta perlunya meningkatkan upaya nasional dan internasional untuk melawannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/18/2987924/wali-kota-termuda-di-ekuador-ditemukan-tewas-tertembak-bersama-stafnya-di-dalam-mobil-sz0IiuhtJa.jpg
Wali Kota Termuda di Ekuador Ditemukan Tewas Tertembak Bersama Stafnya di Dalam Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/18/2957754/argentina-usir-keluarga-bos-mafia-narkoba-yang-kabur-dari-penjara-ekuador-sVlREJJMF1.jpg
Argentina Usir Keluarga Bos Mafia Narkoba yang Kabur dari Penjara Ekuador
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/18/2957349/pasukan-keamanan-ekuador-lancarkan-operasi-penjara-besar-besaran-usai-kerusuhan-hcAuv1GdnK.jpg
Pasukan Keamanan Ekuador Lancarkan Operasi Penjara Besar-besaran Usai Kerusuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/18/2953181/ekuador-dilanda-kekerasan-130-staf-penjara-disandera-narapidana-di-5-penjara-dSl4oS525w.jpg
Ekuador Dilanda Kekerasan, 130 Staf Penjara Disandera Narapidana di 5 Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/18/2953174/as-dan-pbb-kutuk-kekerasan-yang-melanda-ekuador-wqBJLHRYso.jpg
AS dan PBB Kutuk Kekerasan yang Melanda Ekuador
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/18/2953164/ekuador-dilanda-kekerasan-ratusan-tentara-turun-ke-jalan-dan-tank-berpatroli-hbObakiVII.jpg
Ekuador Dilanda Kekerasan, Ratusan Tentara Turun ke Jalan dan Tank Berpatroli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement