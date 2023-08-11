Usai Beli 60 Chinook, Jerman Jadi Anggota NATO dengan Armada Helikopter Terbesar Kedua

Jerman jadi anggota NATO dengan armada helikoter terbesar kedua (Foto: Antara/Reuters)

BERLIN – Jerman akan menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang memiliki armada helikopter terbesar kedua setelah pada Juli lalu mengumumkan pembelian 60 Chinook.

"Kita akan menjadi negara pemilik armada helikopter terbesar di NATO setelah Amerika Serikat," terang Kepala Angkatan Udara Jerman Ingo Gerhartz, pada Jumat (11/8/2023), seperti dikutip jaringan media Jerman RND.

Pada Juli lalu, Reuters melaporkan bahwa Jerman akan membeli 60 helikopter Chinook dari Boeing.

Pembelian itu dilakukan dalam suatu paket yang nilainya akan mencapai hingga delapan miliar euro (sekitar Rp133,86 triliun), termasuk untuk pengadaan infrastruktur yang diperlukan bagi helikopter.