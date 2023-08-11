Gempa M4,6 Guncang Melonguane Sulut

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,6 mengguncang Melonguane, Sulut, pukul 05.15 WIB, Jumat (11/8/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 3.70 LU, 126.68 BT atau 33 Km Tenggara Melonguane, Sulut. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BACA JUGA:

Gempa M3,9 Guncang Teluk Bintuni Papua Barat

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)