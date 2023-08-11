Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kemarau Panjang, Petani Padi di Jambi Resah Terancam Gagal Panen

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |09:21 WIB
Kemarau Panjang, Petani Padi di Jambi Resah Terancam Gagal Panen
Petani di Jambi terancam gagal panen akibat kemarau panjang. (Foto: Azhari Sultan)
A
A
A

MUAROJAMBI - Kemarau panjang selama sebulan menyebabkan sejumlah petani padi tadah hujan di Desa Senaung, Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muarojambi, Jambi, terancam gagal panen.

Petani pun resah dan cemas lantaran minimnya intensitas hujan yang turun. Sementara, tempat pasokan air di pematang sawah sudah tidak lagi mengalir sebagai mana biasanya.

 BACA JUGA:

Meski padinya masih terlihat hijau, namun persawahan mereka retak-retak. Sedangkan padi yang mereka tanam mulai kelihatan mengurus lantaran tidak ada pasokan air.

Salah seorang petani padi, Atun mengaku kondisi persawahan mengering ini sudah hampir satu bulan. 

 BACA JUGA:

"Sudah mulai kering dan retak-retak. Jadi pertumbuhan padinya kurang bagus," ungkapnya, Jumat (11/8/2023).

Dirinya berharap ada pasokan air dari irigasi setempat sehingga persawahan petani tidak mengering.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172253/wamensesneg-cm3A_large.jpg
Istana Terima Aspirasi Petani Janji Tuntaskan Sengketa Lahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/610/3160907/diserang-LKDy_large.jpg
Mengerikan, Petani Karet Luka Parah Diserang Beruang saat Menyadap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/340/3080832/petani-MRJu_large.jpg
Pemerintah Dorong Petani Sawit di Sulbar Ikut Sertifikasi ISPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/525/3001717/opa-petani-asal-bandung-barat-tertimbun-longsor-belum-ditemukan-xHGe101Ne1.jpg
Opa Petani Asal Bandung Barat Tertimbun Longsor Belum Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/24/340/2987669/petani-karet-di-muarojambi-diterkam-beruang-wajah-korban-penuh-luka-m9TqYCyMeJ.jpg
Petani Karet di Muarojambi Diterkam Beruang, Wajah Korban Penuh Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/337/2983786/jokowi-kalau-harga-beras-turun-saya-dimarahi-petani-kalau-naik-dimarahi-ibu-ibu-g47OPBp9L1.jpg
Jokowi: Kalau Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-Ibu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement