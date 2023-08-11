Kabid Mutasi di BKD Lampung Akui Telah Memukul Alumni IPDN hingga Tak Sadarkan Diri

BANDAR LAMPUNG - Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Mutasi, dan Pemberhentian Pegawai BKD Provinsi Lampung, Deny Rolind Zabara, mengakui telah menganiaya dan memukul Achmad Farhan dan empat alumni IPDN angkatan XXX lainnya.

Inspektur Provinsi Lampung Fredy mengatakan, pengakuan Deny tersebut merupakan hasil pemeriksaan awal dilakukan petugas Inspektorat setempat.

"Iya dia sudah mengakui memukul, kalau berapa kali mukulnya itu pemeriksaan internal kami. Yang jelas, dia memukul dan sudah mengaku," ujar Fredy, Kamis (10/8/2023).

Menurut Fredy, terhadap Deny masih terus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk digali keterangannya atas insiden yang berujung laporan polisi di Mapolresta Bandarlampung tersebut.

"Sejauh ini yang mengakui baru satu (memukul para korban), masih kami dalami nanti ada yang mengakui lagi akan kita tindak lanjut," ungkapnya.

Selanjutnya, dikonfirmasi soal pencopotan Deny dari jabatannya sebagai Kabid Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai di BBKD Provinsi Lampung, Fredy membenarkan.