Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kabid Mutasi di BKD Lampung Akui Telah Memukul Alumni IPDN hingga Tak Sadarkan Diri

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |09:31 WIB
Kabid Mutasi di BKD Lampung Akui Telah Memukul Alumni IPDN hingga Tak Sadarkan Diri
Inspektur Provinsi Lampung Fredy sebut pelaku akui telah memukul alumni IPDN/Foto: Ist
A
A
A

BANDAR LAMPUNG - Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Mutasi, dan Pemberhentian Pegawai BKD Provinsi Lampung, Deny Rolind Zabara, mengakui telah menganiaya dan memukul Achmad Farhan dan empat alumni IPDN angkatan XXX lainnya.

Inspektur Provinsi Lampung Fredy mengatakan, pengakuan Deny tersebut merupakan hasil pemeriksaan awal dilakukan petugas Inspektorat setempat.

 BACA JUGA:

"Iya dia sudah mengakui memukul, kalau berapa kali mukulnya itu pemeriksaan internal kami. Yang jelas, dia memukul dan sudah mengaku," ujar Fredy, Kamis (10/8/2023).

Menurut Fredy, terhadap Deny masih terus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk digali keterangannya atas insiden yang berujung laporan polisi di Mapolresta Bandarlampung tersebut.

 BACA JUGA:

"Sejauh ini yang mengakui baru satu (memukul para korban), masih kami dalami nanti ada yang mengakui lagi akan kita tindak lanjut," ungkapnya.

Selanjutnya, dikonfirmasi soal pencopotan Deny dari jabatannya sebagai Kabid Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai di BBKD Provinsi Lampung, Fredy membenarkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement